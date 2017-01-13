Как Карпов и Сахаров уток спасали

В Суздале утки, громко покрякивая, отвоевывают себе пространство на туристической карте города в любое время года. Сейчас они базируются на незамерзающей плотине возле самой известной гостиницы – ГТК «Суздаль». В начале января из-за рождественских морозов они заставили здорово поволноваться горожан. К большой радости всех, кряквы сегодня чувствуют себя замечательно, стужу пережили. И мало кто знает, что эта утиная история могла завершиться не столь оптимистично, если бы не суздальский школьник Никита Карпов. Он написал главе администрации города Сергею Сахарову письмо с просьбой спасти замерзающих крякв.

У автора истории о суздальских «серых шейках» очень серьезный взгляд. Трудно поверить, что учится он только в третьем классе во второй городской школе. И разговаривать с ним приятно – он по-взрослому рассуждает и отлично формулирует. Вот и в письме он просил градоначальника «принять меры к спасению уток (зачеркнуто – поправлено на «уточек»), которые плавают в полынье около мостика у музея деревянного зодчества».

А дело было так. Нынешним летом в Каменку выпустили 60 утят. Как рассказал «Призыву» Сергей Сахаров, они были выращены во Владимирском охотхозяйстве. В Суздале утки уже поселились на нескольких прудах, и везде прикормлены горожанами и гостями. Решено было укрепить «утиные» позиции. Так десант утят, вызывающий всеобщее умиление, и был отправлен в Каменку. И птицам было вполне комфортно до начала осенних холодов, которые начались непривычно быстро.

Мимо утиной стаи Никита проходил практически ежедневно. «Их становилось меньше каждый день. Одна-две плавали в полынье, а другие жались к берегу, около моста. Я несколько раз видел, как к берегу подходили собаки, следили за ними», – передает мальчик сюжет суздальской утиной истории с пронзительностью как у Мамина-Сибиряка.

Решение написать письмо о замерзающих птицах он принял сам. Папа подсказал к кому надо обратиться и отослал послание. Глава администрации позвонил Никите во время урока. Школьник трубку не взял, перезвонил после. Сергей Владимирович и ему, и нам рассказал об особенностях утиной «охоты» в городе и о плане спасения.

«Крылья им не подрезали, и с приходом холодов некоторые улетели, но осталось довольно большое поголовье. Мы договорились с частными подворьями, чтобы пристроить их на зиму. Стали ловить, а они, хитрюги, разлетались. Несколько попыток было, в итоге вожак увел стаю к плотине ГТК и уже там мы обустроили им теплую зимовку», – пояснил градоначальник.

О письме Никиты в мэрию в школе узнали от нас. Его учительница – Ольга Викторовна Старкова своего ученика похвалила, прежде всего, за учебу: он – твердый хорошист. Она же уточнила, что прекрасное произведение Дмитрия Мамина-Сибиряка «Серая шейка» сегодня в школе не проходят, его задают читать на лето.

Никита про серую шейку – в курсе, читал.

– Так у тебя своя, похожая, история получилась, – говорю ему.

– Ой, да! – соглашается он. – Только там лиса была, а тут собаки и морозы.

…Я с удовольствием пожала руку Никите, который и сегодня бегает к плотине подкормить питомцев. Поблагодарила его за беспокойство об утках. Жизнь ведь ежедневно подкидывает каждому из нас повод проявить активную гражданскую позицию, но только единицы «активничают» по делу. И этот, «детский» случай вполне можно считать примером.