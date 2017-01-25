О чём молятся владимирские студенты

Церковь Кирилла и Мефодия появилась при владимирском университете в 2008 году. Сейчас это один из самых прогрессивных приходов области: у него есть собственный сайт, а также страница в социальной сети «Вконтакте».

Несмотря на то, что храм считается студенческим, среди постоянных прихожан – много немолодых людей, живущих в домах по соседству. Студенты, тем не менее, тоже заходят. Традиционно их концентрация достигает максимума во время сессии.

– Когда появляются сложности, религиозность растет у любого человека, – считает настоятель храма иеромонах Варфоломей (Минин). – С другой стороны, нам ли судить о том, какими путями человек приходит к Богу.

По словам отца Варфоломея, на кафедре религиоведения ВлГУ специально проводятся исследования религиозного мировоззрения студентов. Результаты опроса показывают, что в настоящее время примерно 75% из них определяют себя именно как «православных христиан».

– Что делать с теми, кто ходит в храм только перед сессией и на Пасху? – рассуждает священник. – А ничего. Жизнь не заканчивается вместе с университетом и мало ли, как она повернется. Но у нас говорят, что и одна молитва может спасти.

В том, чтобы молиться об успешной сдаче сессии, знакомом билете и хорошей оценке, священник не видит ничего предосудительного: «Без помощи Бога ничего на свете не происходит. Он милостив к каждому. Если человек обращается к Нему без лукавства, от чистого сердца, он будет услышан. И вы знаете, молитва действительно помогает сдать сессию. Сами студенты мне об этом рассказывали»…

Кстати. Молиться об успехах в учебе можно не только святой Татиане Римской, покровительнице студентов. Также интересы студентов перед небесным престолом защищают святые Николай Угодник, Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадский, Кирилл и Мефодий; откликается на такие просьбы и Матрона Московская.