Владимирцев ждет резкое похолодание

Температурный скачок обещает быть достаточно резким: если во вторник температура воздуха днем будет около нуля, то в среду ртутный столбик опустится до 9-13 градусов мороза. В четверг похолодание достигнет -19 градусов Цельсия, ночью еще холоднее – до 22 градусов.

К слову сказать, даже с учетом тридцатиградусных морозов, случившихся в области на зимних каникулах, температурных рекордов нынешний январь не поставил. Самым холодным, по сведениям синоптиков, первый месяц зимы был в 1987 году: средняя температура месяца -21 градус, абсолютный минимум -39,7 градуса. А вот самой нижней отметки ртутный столбик достиг в 1978 году – он опустился до значения в -43 градуса. Кстати, как раз в Новый год.

Чтобы спастись от мороза, владимирцам рекомендуют одеваться многослойно и есть больше жирной, калорийной пищи.

В дальнейшем ртутный столбик снова поползет вверх: в пятницу днем температура воздуха ожидается на уровне 7 градусов мороза, в выходные – 3-5 градусов ниже нуля. Также в выходные синоптики обещают небольшой снег.

Фото: http://mybiysk.ru/wp-content/uploads/2016/10/anomalnie-xoloda-5.jpg