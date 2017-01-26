Шохин и строители разошлись в сроках

Выступая на сессии городского Совета народных депутатов, сити-менеджер Андрей Шохин заявил, что с финансированием возведения новой школы на Юго-Западе возникли трудности, и поэтому процесс строительства будет приторможен. О полной «заморозке» речи не идёт, но и новых сроков ввода объекта Андрей Шохин не назвал (по прежним планам, это должно было случиться в конце 2017 года).

Но, прибыв непосредственно на стройплощадку и поговорив с представителями застройщика, мы получили иную информацию: работы на объекте как велись, так и проводятся, а с будущей недели темпы строительства будут даже нарастать. И вообще, школу застройщик готов сдать досрочно.

– Строительство ведется по графику, штат работников на кранах и на площадке – нормативный. На следующей неделе хотим перейти на работу в две смены, – сообщили представители строительной компании.

Они же сказали, что на стройплощадку заглядывают руководители других школ Юго-Запада, интересуются сроками сдачи объекта.

– Действительно, ждем открытия новой школы. Нас можно понять. В школе учится 1593 ученика, 44% – во вторую смену, – сообщил директор школы № 39 Виктор Шелонин. – Средняя наполняемость классов у нас – 30 человек. Это очень много. Большая нагрузка на учителей, да и ученикам непросто.

Ждут школу и сами ребята, и их родители. В огромном жилом районе 8-ЮЗ живут сотни семей с детьми. Для них школа рядом с домом – мечта из разряда желанных и долгожданных. Сейчас большинство детей, проживающих в высотках на Нижней Дуброве, Фатьянова, 3-ей Кольцевой и Верхней Дуброве, родители доставляют в школы на машинах или на общественном транспорте.

К примеру, та же школа № 39 – её можно назвать ближайшей к новостройкам – расположена от них в 15-30 минутах ходьбы. Пешком по ледяным и заснеженным тротуарам туда добираться весьма проблематично. Поэтому любая информация о задержках строительства новой школы в 8ЮЗ воспринимается жителями очень болезненно.

Так, в декабре прошлого года зам. главы администрации города Сергей Сысуев сообщил, что темпы строительства школы замедлились, возможно, будет отставание от графика. Сегодняшнее же заявление главы городской администрации Андрея Шохина и вовсе делает перспективу ввода учебного учреждения в строй туманным.

В практике последних лет во Владимире были объекты, которые активно строились, а потом работы сводились на «нет». Так, по разряду долгостроев шли спортблок школы № 42 и городской перинатальный центр… До сих пор “заморожен” спортдворец на Суздальском проспекте, замедлились темпы строительства детсада в Юрьевце. В общем, опасения жителей оправданы.

Остаётся только надеяться, что оптимизм строителей – не от их плохой информированности, а по более веским и реальным причинам. Многие жители микрорайона 8ЮЗ очень надеются, что новая школа откроется 1 сентября этого года. Даже не в ноябре или декабре, как прежде – не без осторожности, правда – говорили местные чиновники, а именно на старте учебного года.

Кстати, самих застройщиках новость об иссякшем финансовом ручье, кажется не обескуражила. «Финансирование – не первостепенный вопрос, – почти по-советски ответили они. – Главное, сдать объект и выполнить работу качественно. Мы не хотим портить свой имидж и не ударим лицом в грязь».

Справка. Школа в микрорайоне 8ЮЗ рассчитана на 1200 человек. Здание будет состоять из двух корпусом с переменной этажностью от 3 до 4 этажей. В школе разместится 2 бассейна, а около него – большой стадион. Стоимость строительства – 612 млн рублей.