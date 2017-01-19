Развивать предпринимательство будет Алексей Рохлин

Алексей Рохлин назначен директором департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. Свои обязанности новый руководитель исполняет с 16 января,- сообщает «Зебра ТВ».

Из биографии Алексея Рохлина известно, что он родился 26 апреля 1977 года в городе Владимире.

В 1999 году окончил Владимирский торгово-экономический колледж. В 2003 году – ГОУ «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики». По окончании университета трудился в банковской сфере.

С ноября 2015 года и до назначения на должность руководителя департамента Алексей Рохлин руководил «Фондом содействия развитию малого и среднего предпринимательства Владимирской области».

Фото: http://fsrmsp33.ru/frp-stroit-sistemu-razvitiya-promyshlennosti-v-regionax/