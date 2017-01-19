Во Владимире и Гусь-Хрустальном «с теплом-труба»

Акция прошла в рамках мониторинга ОНФ «С теплом – труба».

Состояния теплосетей после январских морозов стало особенно актуальной проблемой. Так, выяснилось, что порывы труб во Владимире и Вязниках приводили к отключению от теплоснабжения как отдельных домов, так и целых улиц. При этом, по мнению активистов ОНФ, к ухудшению качества теплоснабжения жителей кроме ветхого состояния магистралей приводит и ненадлежащее содержание тех участков, которые располагаются на открытом воздухе.

Мониторинг таких уличных теплосетей активисты Народного фронта провели в городах Владимире, Гусь-Хрустальном, Лакинске, Александрове.

Во Владимире участки труб с порванной или отсутствующей изоляцией были выявлены на Электроприборовском проезде, улицах Новоямская и Чайковского, в Гусь-Хрустальном – на улицах Димитрова, Карла Либкнехта, в Муромском переулке, в Лакинске – на улице Горького.

Как сообщает региональное отделение «Общероссийского народного фронта», из обследованных общественниками населенных пунктов в наиболее благоприятном состоянии наружные тепловые сети находятся в Александрове. Здесь, как сообщил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Руслан Меньшиков, в 2016 году были выделены средства и проведен ремонт изоляции. А вот в Гусь-Хрустальном, наоборот, очень много участков труб, где изоляция отсутствует на протяжении десятков метров.

«Для нашего города «отопление улиц» является злободневной и многолетней проблемой, – прокомментировал итоги мониторинга «С теплом – труба» активист регионального отделения ОНФ Руслан Зарипов. – Несмотря на то, что депутаты неоднократно поднимали этот вопрос перед администрацией города, чиновники лишь признаются в своем бессилии заставить теплоснабжающую организацию привести трубы в нормативное состояние».

Итоги мониторинга активисты регионального отделения Народного фронта направят в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области.

Фото: http://onf.ru/2017/01/18/