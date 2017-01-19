Очередники поедут жить в Доброград

Квартиры районная администрация приобрела в только что построенном 24-квартирном доме в микрорайоне Доброград деревни Гороженово. Адрес – Славянская, 3.

Квартиры бесплатно получат очередники – жители сразу нескольких сельских муниципальных образований района, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Именно главы администраций сельских округов сейчас принимают решения о том, кому конкретно будет выделено жильё. Уже известно, что в числе новоселов окажутся работники бюджетной сферы и сельхозпредприятий, многодетные семьи и ветераны.

Новые квартиры для очередников приобретены в рамках подпрограммы «Социальное жильё» региональной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области». Из областного бюджета на эти цели выделено 23 млн 968 тысяч рублей, а из районного в рамках софинансирования – 4 млн 232 тысячи рублей.

Новый дом с индивидуальным газовым отоплением был в короткие сроки возведен из СИП-панелей с использованием прессованных опилок – подобный материал с хорошими эксплуатационными качествами и высокой долговечностью позволяет значительно ускорить строительство.

Как проинформировал глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, практика покупки квартир очередникам продолжится. Сейчас от двух сельских администраций в областной департамент строительства и архитектуры уже заявки на получение средств региональной казны для приобретения новых квартир еще в двух новых домах.

Первый из них, на 24 квартиры, построят в 2017 году в поселке Достижение. Второй, на 20 квартир – в поселке Малыгино.

Вячеслав Скороходов пояснил, что сегодня для района оптимальнее приобретать соцжилье в новых жилых домах от застройщика, нежели возводить новостройку по муниципальному заказу. Это позволяет сэкономить на проекте и на времени, избежав целого ряда обязательных бюрократических процедур.

К тому же теперь приобретать новое жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан целесообразнее для администраций сельских поселений, так как для них доля софинансирования составляет всего лишь 5 % от общей суммы затрат, а остальное выделяет региональный бюджет. А для муниципального района при приобретении нового жилья для очередников необходимо вложить 15 % средств из местного бюджета – то есть в 3 раза больше.

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