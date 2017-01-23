Клиенты банков жалуются на навязание допуслуг

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» совместно с аналитиками Ассоциации защиты информационных прав инвесторов впервые изучили около 4,5 тысячи жалоб, оставленных гражданами на популярных финансовых сайтах (banki.ru, sravni.ru, bankir.ru).

Как сообщает пресс-служба ОНФ, чаще всего клиенты банков оказываются недовольны тем, что вместе с необходимой финансовой услугой – быстрым потребительским кредитом или автостраховкой – поставщики навязывают дополнительные услуги, удорожающие продукт. Недовольные клиенты отмечают навязывание допуслуг в два раза чаще других проблем – от этого пострадали авторы 38% обращений. Среди продуктов, за которые люди не готовы переплачивать, страховки и платные уведомления. Некоторые банки грешат тем, что не полностью информируют об условиях финансовой услуги.

«Очевидно, потребители понимают, что навязывание услуг – это незаконно. Но отсутствие превентивного надзора со стороны регулятора – Центробанка РФ – создает ситуацию «не пойман – не вор». В результате особо грамотным клиентам, которые знают о неправомерности подобных действий, просто отказывают в получении финансовой услуги без объяснения причин», – отметил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Еще одна серьезная проблема, с которой столкнулся каждый пятый недовольный, это превышение полномочий при взыскании долгов: раскрытие персональных данных, необоснованные уведомления о просроченной задолженности, ошибочные звонки, звонки в ночное время и угрозы.

Остальные 40% жалоб практически поровну разделились на проблемы по кредитным или сберегательным продуктам. Люди недовольны техническими ошибками в системах банка, искажением кредитной истории, проблемами с реструктуризацией, введением комиссий за пополнение/выдачу средств со вклада, отказами в выдаче средств.

Среди кредитных организаций, наиболее часто упоминаемых в обращениях граждан, – банк «Русский стандарт», «Сбербанк», «Альфа-банк», «ВТБ», «Почта-банк».

Лидерами по числу жалоб на навязывание дополнительных услуг по кредитным и депозитным продуктам, а также информационных и прочих услуг стали «Почта-банк», «Ренессанс-кредит» и «ВТБ». «Плюс банк» является лидером по числу жалоб на навязывание дополнительных услуг в автосалонах.

На превышение полномочий при взыскании долгов чаще всего жалуются клиенты банка «Русский стандарт», «Альфа-банка», «Бинбанка». Эти же три организации собрали большинство претензий, связанных с выдачей и обслуживанием кредитных продуктов. По обращениям граждан, связанным с реструктуризацией кредитов, в числе лидеров оказались «ВТБ», банки «Восточный» и «Русский стандарт». Проблемами со сберегательными продуктами чаще всего недовольны клиенты «Бинбанка» и «Сбербанка».

«Естественно, количество жалоб напрямую связано с масштабами бизнеса и с долей рынка в том или ином потребительском сегменте. Поэтому больше всего претензий – к крупным игрокам. Конечно, жалоб на публичных ресурсах на порядок меньше, чем их поступает в соответствующие надзорные органы. Однако даже этот срез убедительно показывает, что на финансовые продукты пора посмотреть с точки зрения безопасности для потребителя. И создание поведенческого надзора, которое обсуждается в ЦБ, важнейший шаг в этом направлении», – отметил Виктор Климов.

Эксперты проекта разместят полученные данные в открытом доступе, а также передадут их регулятору на ближайшем заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центральном банке РФ.

Фото: http://dvigist.ru/pdd/bez-strahovki.html