Проект преображения оврага на Стрелецкой будет долгоиграющим

Владимирская мэрия и столичное консалтинговое бюро “Стрелка” (приглашенное в наш областной центр поработать по развитию рекреационных зон по решению федеральных и местных властей) нашли новую площадку для креатива – овраг на улице Стрелецкой. Это запущенное и заброшенное место находится около школы № 22, политехнического колледжа, в районе нового поворота Лыбедской магистрали, который ведет на Октябрьский проспект. Вопросы преображения унылого оврага в место притяжения туристов и горожан обсуждали на недавних общественных слушаниях по благоустройству города.

Столичные архитекторы предлагали сделать там несколько спортивных площадок. Многие жители восприняли в штыки такую идею. Это довольно странно, потому что в мэрии уже несколько недель назад приняли решение построить там спортивный сквер. Его проект был выставлен на сайте администрации, за его реализацию проголосовало 1532 человека. Видимо, никто из них не пришел на обсуждение концепций благоустройства города, а столичным архитекторам забыли сообщить об уже готовой идеи.

Более того, контракт на благоустройство спортивного сквера на Стрелецкой уже выставлен на электронной площадке госзакупок. Сумма затрат – 12,4 миллиона рублей. Торги среди подрядчиков пройдут 1 сентября. Победитель обязан будет выполнить работы к 15 октября.

На территории сквера построят площадки для мини-футбола, для игры в баскетбол и волейбол, для катания на скейтборде, для игры в городки, поставят теннисные столы и уличные тренажеры. Для зрителей установят трибуны, туалеты, а для спортсменов – душевые с раздевалками. Для автомобилистов организуют большую парковку.

У горожан возникли вопросы о судьбе пешеходного моста через овраг. Желания владимирцев совпали с идеями ведущего архитектора консалтингового бюро “Стрелка” Ксении Поляниной. Вероятнее всего, его облагородят уже в следующем году. А третьим этапом преображения оврага может стать масштабное его озеленение. У столичных архитекторов есть много мыслей на этот счет.