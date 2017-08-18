Пенсионерка из Меленковского района два дня плутала в лесу

79-летняя Антонина Петровна Антуфьева из села Ляхи Меленковского района ушла за ягодами и пропала 14 августа. Ее родственники организовали поиски. Уже на следующий день лес прочесывали местные жители, сотрудники МЧС, полиция и волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт” во Владимирской области.

К вечеру поиск был свернут, его планировалось начать с утра. Однако добровольцы решили не медлить.

«Шли уже вторые сутки с момента пропажи. Мы пришли к выводу, что медлить нельзя. Учитывая состояние здоровья и возраст бабушки, вторую ночь в лесу она могла и не пережить», – пояснили волонтеры.

В 23.00 поиски пропавшей женщины возобновились. Так как в Меленковском и соседних районах пока нет добровольцев, на поиск выехал экипаж из Владимира.

Поисковики разделились на три группы и пошли возможными маршрутами. Женщину нашли в половине пятого утра в овраге около реки Салка. Пенсионерка очень ослабела и не могла передвигаться самостоятельно.

Спасатели вынесли её из леса на носилках. Прибывшие медики осмотрели женщину и, не обнаружив ничего серьезного, отпустили домой.

К слову, сегодня, 18 августа, Антонина Петровна отмечает своё 80-летие.

Отряд «Лиза Алерт – Владимир» начал свою историю в регионе-33 с конца 2013 года. Именно тогда неравнодушные владимирцы объединились, чтобы влиться в дружную команду поисковиков, за плечами которых – тысячи спасенных жизней.

Фото: https://vk.com/lizaalert_vladimir?w=wall-42514081_3494