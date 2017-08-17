В центре Владимира могут ограничить движение транспорта

Во владимирском Центре культуры на Соборной (бывший Дом офицеров) столичное консалтинговое бюро «Стрелка» с поддержки владимирской мэрии предложило ряд проектов, в корне меняющих схему движения в историческом ядре города.

В первую очередь, речь идёт о преобразовании центральной улицы Владимира – Большой Московской. Там предложено расширить тротуары и сузить проезжую часть. Полностью пешеходным центр не будет, хотя прежде такую идею предлагали областные власти. Тем не менее, По словам Анастасии Ерёминой, старшего антрополога КБ «Стрелка», улица будет в больше степени, нежели сегодня, променадом – местом для прогулок.

Из других предложений: на пешеходных же дорожках поставят дополнительные клумбы, интерактивные информационные стенды и летные открытые веранды. У консалтинговых специалистов есть идея переделать входные крылечки с лестницами у большинства магазинов по Большой Московской, сделав их в едином стиле и обязательно со столиками, зонтиками и лавочками у входа.

Преобразования центра Владимира, если идеи «Стрелки» будут взяты на вооружение», начнутся уже в 2018 году. Но кроме этих разработок есть и другие предложения – от самих горожан. Их тоже высказали на обсуждении в Центре культуры на Соборной.

Предложен, например, трёхкилометровый маршрут со Студеной горы до поворота на вокзал. На пути есть скверы, смотровые площадки, стилизованные фонари, современные указатели.

Эта идея не вызвала восторга у специалистов «Стрелки». Ведущий архитектор КБ “Стрелка” Ксения Полянина заявила, что такой маршрут требует огромных финансовых вложений. Его нужно наполнить объектами, а в идеале – вообще «переосмыслить», представив в другом свете. В каком свете и как надо переосмыслить это пространство, присутствующие так и не поняли.