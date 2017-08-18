Вместо «Руки вверх» в Александров приедут «Универ» и «Фабрика звезд»

В канун Дня города среди александровцев провели опрос, кого бы они хотели видеть на празднике. Большинство высказалось за группу «Руки вверх». Только, как выяснилось, одного пожелания жителей мало: у популярного коллектива плотный гастрольный график, концерты в нем расписаны на год вперёд.

Другие артисты, о встрече с которыми мечтали александровцы, тоже оказались либо занятыми на эту дату, либо же стоимость их выступления пришлась не по карману местному бюджету.

Как сообщила газета «Новый город Александров», в результате долгих переговоров было достигнуто соглашение с несколькими артистами, которые выступят на праздничном концерте по случаю Дня города. Это группа «Ассорти», певец, выпускник четвертой «Фабрики звезд» Антон Зацепин, певец Данко и актер, ставший известным после выхода на экраны сериала «Универ», Виталий Гогунский.

Концертная программа по традиции пройдет на главной площади города. Помимо столичных звёзд перед жителями и гостями города выступят лучшие коллективы и артисты Александровского района. В этот же день в Александрове также состоится фестиваль народных традиций и боевых искусств «Русский витязь».

Сейчас в городе активно идет подготовка к торжеству. В частности благоустраивается центральная площадь. К слову, это внесло существенные коррективы в организацию праздника. Если ранее все основные торговые точки находились именно здесь, то теперь их планируют сдвинуть на улицу Советская. К 26 августа власти также стараются успеть благоустроить набережную речки Серая, где планируется организовать уличное кафе и несколько выставок.

Фото: https://smootrim.ru/wp-content/uploads/2017/02/maxresdefault-95-1024×576.jpg