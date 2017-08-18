Регион-33 вошёл в тройку лидеров по переселению аварийцев

Федеральный фонд содействия реформирования ЖКХ обновил рейтинг регионов по реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Владимирская область переместилась на третье место.

Наш регион на 99% выполнил программу. По информации фонда, построены и введены в эксплуатацию 33 из 57 новых домов и расселено 144 из 178 аварийных домов. Сейчас на стадии переезда жильцы аварийного дома в городе Камешково.

Но есть в регионе-33 и проблемы. По пяти домам – в Собинке и Гусь-Хрустальном – расселение аварийцев идёт с отставанием от графика. В 29 аварийных домах есть не переселенные граждане, которые либо судятся с властями из-за «квадратных метров», либо вступают в наследство, либо вообще неизвестно где находятся.

Справка. Во Владимирской области зарегистрировано 49 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 декабря 2012 года. На расселение аварийцев, проживающих на этих площадях, из трех уровней бюджета вложено 3,27 миллиарда рублей.