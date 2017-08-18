Житель Пересвета продавал одни наркотики, чтобы купить другие

Жертвами его грязного бизнеса стали александровцы

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Сотрудниками полиции задержан 42-летний житель города Пересвет Московской области, подозреваемый в производстве и сбыте запрещенного психотропного вещества.

При обыске в квартире, где проживал мужчина, полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток. Как показала проведенная экспертиза, в нем находилось  психотропное вещество амфетамин массой 1,07 грамма.

Кроме того, оперативники изъяли тару с содержимым разной консистенции, инструменты для фасовки, электронные приборы для взвешивания, используемые в процессе приготовления амфетамина.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что производимое им психотропное вещество он сбывал наркозависимым жителям Александровского района, а вырученные деньги тратил на приобретение героина для личного потребления.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сейчас мужчина находится под арестом. Проводится проверка его причастности к другим эпизодам преступной деятельности.

Фото и видео: https://33.мвд.рф и http://www.acting-man.com/?p=43577

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