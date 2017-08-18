Камешковский сити-менеджер устраивается на работу через суд

Сегодня федеральный судья Камешковского районного суда Никита Варламов будет рассматривать необычные административные иски. В них включено требование подписать контракт о приёме на работу главы администрации района Анатолия Курганского.

Дело в том, что глава Камешковского района Дмитрий Бутряков, занимающий этот пост на непостоянной основе, упорно не желает поставить подпись под трудовым договором. Случай для Владимирской области беспрецедентный – примеров тому ещё не было.

Результаты конкурса на замещение вакантной должности районного сити-менеджера были подведены еще 6 июля комиссией из представителей обладминистрации, Заксобрания, депутатов Камешковских райсовета и горсовета. Победителем среди соискателей на пост главы райадминистрации стал Анатолий Курганский.

В тот же день райсовет на своем внеочередном заседании утвердил эту кандидатуру. Далее в соответствии с решением Совета, глава района должен был подписать контракт с утвержденным сити-менеджером. Но он этого не сделал до сих пор.

Фактически данное обстоятельство не препятствует утвержденному Советом главе администрации Камешковского района выполнять свои обязанности в обычном режиме, но положение все равно сохраняется совершенно ненормальное.

Глава не подписывает еще и несколько решений райсовета. Например, «О регламенте Совета народных депутатов Камешковского района», принятое 26 июня, и «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Камешковский район за 2016 год», принятое и ещё 29 мая (не подписание этого документа тормозит весь бюджетный процесс в муниципальном районе и создает немало проблем).

Обязать главу поставить подпись может только Фемида. Поэтому в Камешковский райсуд в начале августа были направлены исковые заявления райадминистрации и группы депутатов райсовета о признании незаконным бездействия Бутрякова, выразившегося в не подписании и не обнародовании ряда решений райсовета.

Эти административные иски приняты к производству. Сегодня пройдут предварительные заседания сразу по всем искам.

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