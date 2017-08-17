Во Владимире на мосту через Клязьму полностью открыто движение

Сегодня полностью открыто движение транспорта по дамбе на Судогодском шоссе во Владимире. С утра движение идёт по всем трем полосам.

Подрядчик, как и было обещано в начале недели, закончил основные работы на несколько дней раньше.

Ремонт начался 22 июля. Мост должны были сделать максимум за 30 дней. Бригады трудились с 6 утра до 8 часов вечера. Впереди приемка: работу подрядчика оценит специальная комиссия.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира (по телефону):

Сейчас предстоит процесс сдачи-приемки этого объекта. Не смотря на то, что подрядчик завершил работы досрочно, мы, безусловно, будем проверять со всей тщательностью, скрупулезно.

Все, что предусмотрено условиями муниципального контакта, он был обязан выполнить.

А качество – такое, внешнее – уже сегодня могли оценить наши автомобилисты.

В ближайшие два дня будет нанесена и дорожная разметка. Как обещали в мэрии, работы будут проводить в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению.

Последний раз капитально мост через Клязьму ремонтировали 4 года назад. Тогда, признали эксперты, мог быть допущен ряд нарушений при ремонте покрытия на стыковочных швах. Под асфальт начала затекать вода и разрушать мостовые плиты.

На этот раз дорожники использовали битумно-полимерный герметик. Подобный эластичный материал применяют при строительстве аэродромов.

Евгений Семёнов, представитель компании-подрядчика:

Даже при нагрузке от собственного веса в 15 килограммов он может растягиваться и не рвётся.

Данные свойства позволяют при высоких температурах не расплываться и при отрицательных температурах не быть хрупким материалом, то есть он не трескается.

Ремонт моста через Клязьму обошёлся городской казне в 7 миллионов рублей.

Автор: Елена Пляскина

Фото: http://static.panoramio.com