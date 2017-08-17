Камешковский должник прятался от приставов на чердаке

«Кто ищет – тот всегда найдет!». Эту фразу камешковские судебные приставы произносили на этой неделе, как минимум, дважды.

Накануне они разыскивали местного жителя, злостного неплательщика по алиментам. Негостеприимный хозяин спрятался от приставов на чердаке своего дома за дымоходом.

Встреча с ними мужчину явно не порадовала, некоторое время назад за долги по алиментам он провел 10 суток под арестом.

В этот же раз ему предстояло отправиться в мировой суд для рассмотрения уже уголовного дела.

Днем ранее приставы разыскивали злостную должницу по алиментам из села Второво. На руках у представителей закона было постановление о принудительном приводе гражданки.

Со слов соседей выходило, что женщина никуда утром не уезжала и должна находиться дома. Но ни на звонки, ни на громкий стук в дверь она не ответила.

Поняв, что та затаилась специально, судебные приставы решили сыграть с должницей в «прятки». Отогнав служебный автомобиль на соседнюю улицу, они постарались вернуться к дому должницы незамеченными.

Спустя примерно полчаса их ожидания женщина покинула свое жилище, чтобы пообщаться с соседкой, но разговаривать ей пришлось скачала с судебными приставами, а потом и с дознавателем отдела судебных приставов Камешковского района.

«За воспрепятствие законным действиям судебных приставов на гр. Г. был составлен административный протокол, а за уклонение от уплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка вручено предупреждение об уголовной ответственности», – пояснили в пресс-службе регионального УФССП.

Фото: http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=259190