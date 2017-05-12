Вязниковский должник спрятал автомобиль от приставов в чужом гараже

Как поясняют в пресс-службе регионального УФССП, исполнительное производство о взыскании с жителя Вязники в пользу кредитной организации заложенного автомобиля марки «Chery Tiggo» было возбуждено еще в начале февраля.

В последующие три месяца должнику было вынесено несколько требований о предоставлении указанного автомобиля судебному приставу-исполнителю, однако он их игнорировал.

За неисполнение законных требований представителя службы судебных приставов должнику был назначен штраф в размере 2000 рублей. Примечательно, что штраф вязниковец выплатил, но вот автомобиль приставам представлен так и не был.

Местонахождение транспортного средства приставы сразу установить не смогли, должник был осторожен и не оставлял машину рядом с домом. При личной встрече должник заверял, что автомобиля у него нет.

Но приставы не сдались и продолжили поиски. Выяснилось, что мужчина спрятал автомобиль на окраине Вязников в одном из гаражей, принадлежащий третьему лицу, занимающийся ремонтом такой техники.

5 мая ранним утром у данного гаража была устроена засада. Как только на работу пришел владелец недвижимости, приставы смогли добраться до автомобиля. Должник, узнав об визите приставов, тут же приехал к гаражу, однако помешать изъять транспорт уже не смог.

“Единственное, что он смог сделать, это подписать все процессуальные документы и отогнать уже не свою машину к отделу судебных приставов Вязниковского района для передачи банку”, – рассказали судебные приставы.

Фото: http://krabov.net/36621-500-spryatannyh-avtomobiley-v-lesu-48-foto.html