ВТБ обновил приложение «Мобильный банк» на iOS

Пользователям «Мобильного банка» теперь доступны новый дизайн приложения, улучшенная навигация, а также расширенный функционал.

В новой версии мобильного приложения существенно упрощена регистрация, а также сохранена возможность входа и подтверждения операций по отпечатку пальца.

Основные нововведения приложения «Мобильный банк»:

– Возможность сканирования номера карты при регистрации, при осуществлении переводов, а также при привязке карты стороннего банка;

– Полная переработка функциональности переводов, а также отображение логотипов получателей платежей в шаблонах мобильного приложения;

– Упрощенная навигация за счет отказа от бокового меню;

– Изменение логики изображения шаблонов в переводах и платежах. Теперь они располагаются вверху экрана и имеют графическое обозначение.

– Новый дизайн выписки.

На сегодняшний день в приложении «мобильный банк» зарегистрированы более 520 тысяч человек. Ежемесячно они совершают 1 млн операций на общую сумму почти 6 млрд рублей. Доля операций, совершенных в данном приложении, составляет 22%.

Приложение «Мобильный банк» поддерживается платформами Android и iOS, скачать приложение можно в магазинах приложений Google Play или AppStore.