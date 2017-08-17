ВТБ обновил приложение «Мобильный банк» на iOS

Пользователям «Мобильного банка» теперь доступны новый дизайн приложения, улучшенная навигация, а также расширенный функционал.
В новой версии мобильного приложения существенно упрощена регистрация, а также сохранена возможность входа и подтверждения операций по отпечатку пальца.
Основные нововведения приложения «Мобильный банк»:
– Возможность сканирования номера карты при регистрации, при осуществлении переводов, а также при привязке карты стороннего банка;
– Полная переработка функциональности переводов, а также отображение логотипов получателей платежей в шаблонах мобильного приложения;
– Упрощенная навигация за счет отказа от бокового меню;
– Изменение логики изображения шаблонов в переводах и платежах. Теперь они располагаются вверху экрана и имеют графическое обозначение.
– Новый дизайн выписки.
На сегодняшний день в приложении «мобильный банк» зарегистрированы более 520 тысяч человек. Ежемесячно они совершают 1 млн операций на общую сумму почти 6 млрд рублей. Доля операций, совершенных в данном приложении, составляет 22%.
Приложение «Мобильный банк» поддерживается платформами Android и iOS, скачать приложение можно в магазинах приложений Google Play или AppStore.
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.