Жалоба ООО «ИНТЕРФАРМ» признана необоснованной

10 августа 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ИНТЕРФАРМ» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных препаратов для обеспечения граждан, проживающих на территории Владимирской области для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидности.

Заявитель в своей жалобе указал, что заявка ООО «ИНТЕРФАРМ» признана несоответствующей требованиям Законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Общество полагает, что все показатели товара указанные в заявке ООО «ИНТЕРФАРМ» полностью соответствуют требованиям аукционной документации

Представитель уполномоченного органа пояснил, что заявка «ИНТЕРФАРМ» признана несоответствующей по причине несоответствия информации требованиям документации об электронном аукционе (показатели товара не соответствуют (единица измерения)).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО «ИНТЕРФАРМ», по доводам указанных в ней, необоснованной.