Велосипедисты заблокировали выезд из многоэтажки

В Коврове во время проведения спортивного праздника «ВелоБУМ», приуроченного ко Дню физкультурника, автовладельцы из дома № 26 по улице Строителей неожиданно оказались заблокированными во дворе своей многоэтажки.

Массовые заезды велосипедистов проводились как раз на улице Строителей, где движение автотранспорта было ограничено на целых 4 часа. Однако организаторы не учли, что на участок с перекрытым движением выходит единственный выезд от большого многоэтажного дома.

Этот дом построен сравнительно недавно, народ там живет состоятельный, почти в каждой семье один-два автомобиля. В субботний день планы у людей оказались самыми разными. Кто-то стал зрителем или даже участником спортивного праздника, другие собрались ехать на природу или по домашним делам. Но уехать оказалось невозможно, разве лишь на велосипеде!

Ждать несколько часов (фактически полдня), пока закончится праздник, ставшие заложниками мероприятия граждане по вполне понятным причинам не хотели. Лишь после достаточно бурных объяснений с дежурившими на перекрытом участке улицы сотрудниками ГИБДД машины от оказавшегося в неудобном месте дома, в порядке исключения выпустили на… тротуар!

По пешеходной асфальтированной дорожке водителям разрешили переехать на парковку к находящемуся по соседству торговому центру, откуда можно было выбраться на не перекрытую улицу Ватутина.

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