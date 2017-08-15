Гороховец получит статус города-музея

“В качестве пилотных проектов, в которых будет создаваться комфортная среда для жизни с учетом всех требований по сохранению пространства, мы выбрали Выборг, Гороховец и Крапивну. На сегодняшний день в этих городах сложились наиболее благоприятные условия для реализации нашего подхода”, – рассказал в интервью ТАСС замминистра культуры РФ Олег Рыжков.

Объясняя выбор именно этих городов, замминистра отметил их хорошую сохранность и культурный потенциал.

По словам Рыжкова, чтобы построить градостроительное развитие населенного пункта, не обязательно сносить старую застройку, заменяя ее новой.

“Мы можем сохранить старое строение, и, опираясь на него, создавать вокруг исторических зданий аутентичную среду. Вспомните Флоренцию – город-музей под открытым небом, в котором прекрасно живут сами итальянцы. Петербург – также яркий пример того, как люди живут в этой красоте, сохраняя ее для себя”, – отметил он.

Фото: http://fotokto.ru/photo/view/1823044.html