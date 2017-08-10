Пенсионерка из Красной Горбатки отдала мошеннице все накопления

Жительницу Селивановского района обвели вокруг пальца в апреле нынешнего года. На улице к ней подошла незнакомая женщина и сказала, что у пенсионерки серьезные проблемы со здоровьем. А виной тому порча, которую необходимо «снять».

Затем мошенница направилась в квартиру к пенсионерке, где за 2 000 рублей провела первый сеанс «исцеления». Впоследствии подобные визиты стали еженедельными.

Ка сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленница шла на любые хитрости: «заряжала» воду, делала массаж рук эфирным маслом, «чистила» квартиру ладаном. Пенсионерка безоговорочно поверила лжецелительнице и была уверена в том, что спасает не только себя, но и своих детей и внуков.

А между тем сумма вознаграждения за предоставленные «услуги» с каждым разом увеличивалась, достигнув 50 000 рублей за сеанс. В общей сложности доверчивая пенсионерка отдала мошеннице более 200 тысяч рублей.

В июне, когда деньги закончились, пострадавшая обратилась с просьбой о займе к родственникам. Они в свою очередь посоветовали ей незамедлительно обратиться в полицию.

53-летняя подозреваемая, ранее судимая за совершение аналогичного преступления, была задержана сотрудниками полиции по месту жительства. Женщина признала свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: http://www.yandex.ru/clck/jsredir?