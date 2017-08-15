Прописанный в Кольчугино парень готовил теракты в Москве

Кольчугинец оказался в группе четырех задержанных сотрудниками ФСБ в Москве. Как заявили силовики, эта группа готовила серию терактов в российской столице.

Один из подозреваемых в подготовке терактов – 17-летний уроженец Таджикистана Давронзода Сиевуши, который, как выяснилось, прописан в Кольчугино, признал свою вину в Лефортовском суде Москвы. Накануне там рассматривалось ходатайство об аресте задержанных.

По сообщению наших коллег с Business FM, суд избрал Сиевуши меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 октября.

По информации ФСБ, задержанная террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона. В Подмосковье она оборудовала лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Группой руководил эмиссар из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Приказы членам группы давали непосредственно боевики из Сирии.

Взрывы в Москве должны были произойти в местах массового скопления людей с использованием «террористов-смертников» и взрывных устройств большой мощности.

Фото: https://mediarepost.ru/news/121150-boeviki-ig-hoteli-primenit-v-moskve-mat-satany.html