Боевики планировали провести теракты 9 мая

Как сообщила «Газета.Ru», несмотря на то, что вчера в деревне Ивановское Александровского района Владимирской области были ликвидированы два террориста, режим контртеррористической операции в регионе-33 продолжает действовать.

По информации федерального портала, сославшегося на источник в районной администрации, четверым пособникам террористов все-таки удалось скрыться.

– В доме, где произошло боестолкновение, проживали шесть человек, – рассказывает собеседник «Газета.Ru». – Однако по прибытии там были обнаружены только два гражданина Средней Азии, которые открыли огонь по силовикам. Поиск остальных пособников террористов продолжается. На территории Александровского района продолжает действовать режим КТО, а все сотрудники правоохранительных органов работают в усиленном режиме.

По словам информатора, дом, где произошло боестолкновение, относится даже не к деревне Ивановское, а к дачному товариществу, расположенному возле населенного пункта.

– Несколько лет назад один из столичных предпринимателей здесь скупил земельный пай пять гектаров, он поделил его на участки и хотел построить на них 15 коттеджей под продажу, – сообщили журналистам. – Однако дело у него не заладилось, он даже дорогу не провел и построил только один особняк. Именно в нем и произошла перестрелка.

По словам собеседника «Газеты.Ru», хозяин земли сейчас живет в Германии, а дом принадлежит москвичам, которые сдавали его азиатам.

Как сообщил Life.ru, уроженцы Средней Азии, уничтоженные во Владимирской области, планировали расстрел толпы по парижскому сценарию на 9 Мая, а также подрывы во время майских праздников во Владимирской и в Московской областях.

Боевики при задержании предприняли попытку привести в действие СВУ, но не смогли этого сделать, после чего открыли огонь из АКМ.

Фото: http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2016-09/ 1474040523_d0a4d0a1d091-d0a0d0bed181d181d0b8d0b8.jpeg