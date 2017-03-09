Парень сбил столб, а дама – пенсионера

Фотографии с красной иномаркой, «обнимающей» столб у Пенсионного фонда, облетела все социальные сети. Многие задавались вопросом, как так можно «влететь» на городской улице в середине дня да еще на относительно пустой дороге в праздничный день.

Но молодецкая удаль и не к такому приводит. По данным ГИБДД, 8 марта в 12.50 дня 30-летний водитель автомобиля «Хонда-Аккорд» на высокой скорости не справился с управлением и в районе дома № 61 на Мира вылетел за пределы проезжей части. До железной дороги и входа в Пенсионный фонд не доехал – врезался в фонарный столб.

На место аварии прибыли две «скорые». Медпомощь понадобилась водителю и пассажиру. Виновнику ДТП перебинтовали голову на месте, его 29-летнего приятеля госпитализировали с ударом головного мозга, переломом бедра, таза и травматическим шоком.

В ДТП можно, конечно, винить и гололед на дороге, но всё же фактор скорости был основной. Инспектора ДПС сообщают, что оснований для проведения медицинского освидетельствования у них не было, водитель вёл себя адекватно. Простое лихачество.

А в Кольчугино с нехорошей стороны себя показала 52-летняя женщина, которая, сдавая назад, сбила 81-летнего пешехода и скрылась с места ДТП. У пострадавшего диагностировали перелом правой руки, медпомощь ему оказали на месте аварии. А испугавшуюся дамочку нашли инспектора ГИБДД. Та призналась и повинилась.

Уже в девятом часу вечера во Владимире был совершён еще один наезд на пешехода. Причем последний – 19-летний парень, находившийся подшофе – и был виновником ДТП. Он неожиданно выскочил на дорогу, а водитель машины не успел затормозить. У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб затылка.