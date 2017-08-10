Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

09 августа 2017 года врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица ГБУЗ ВО «АРБ» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в установлении требования в аукционной документации требования о сроке поставки товара – до 14.00 часов рабочего дня, следующего за днем получения заявки от представителя Заказчика.

Установлением этого требования Заказчик, в нарушение требований части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, ограничил конкуренцию при размещении извещения, поскольку тем самым без объективных на то оснований, ограничил круг потенциальных участников закупки, фактически создав преимущественные условия для участия организаций, который находятся в территориальной близости от медицинского учреждения.

В соответствии с частью 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 14.32 настоящего Кодекса, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, врио руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо ГБУЗ ВО «АРБ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.