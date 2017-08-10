Несостоявшемуся похитителю и убийце Сергея Сахарова дали 9 лет «строгача»

Вынесен приговор по делу о покушении на похищение, вымогательство и убийство сити-менеджера города Суздаля Сергея Сахарова. Житель областного центра, Лев Круглов, признан виновным сразу по трём статьям УК РФ – «приготовление к похищению человека», «приготовление к вымогательству», «приготовление к убийству с целью скрыть иное преступление».

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что злоумышленника задержали в марте прошлого года. С целью улучшения своего материального положения, он решился на совершение преступления. В качестве «жертвы» он выбрал главу администрации города Суздаля Сергея Сахарова, решив заполучить от него 10 миллионов рублей.

Чтобы реализовать задуманное, он обратился к знакомому, которого воспринимал как человека, имеющего связи в криминальных кругах. Обвиняемый попросил его подобрать людей для совершения похищения мужчины за денежное вознаграждение. В общий план Круглова входило похищение Сахарова, вымогательство денежных средств и его последующее убийство.

Дважды Круглов посещал Суздаль, осматривал обстановку, изучал и фиксировал маршрут и график передвижения сити-менеджера.

В марте 2016 года под предлогом проведения сварочных работ он арендовал гараж в отдаленном микрорайоне Владимира. Туда обвиняемый привез строительные инструменты, ножи и иные предметы для запугивания и последующего убийства. В гараж Круглов также доставил маски, одежду и медицинские перчатки, планируя скрыть следы преступления. Рассчитывая на успешное завершение «операции», обвиняемый планировал вывезти тело потерпевшего в багажнике автомобиля и захоронить на территории свалки.

Однако совершить преступление Круглову не удалось, чиновника спасли силовики, которые взяли преступника с поличным.

Фото: http://normanlaw.ru/2016/08/24/kak-podat-v-sud-na-tamozhnyu/