Владимирское УФАС сообщает

03.08.2017 в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ОАО «Мослифт» на действия комиссии предварительного отбора департамента ЖКХ администрации Владимирской области при проведении предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах Владимирской области, извещение №FKR15061700002.

15.06.2017 г. на официальном сайте http://jkx.avo.ru и на сайте https://www.roseltorg.ru была размещена информация о проведении вышеуказанного предварительного отбора.

Предварительный отбор проводился в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 №615.

10.08.2017 жалоба Общества была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела в обжалуемых действиях комиссии по проведению предварительного отбора Департамента ЖКХ были выявлены нарушения, выразившиеся в необоснованном отклонении заявки ОАО «Мослифт» как не соответствующей требованиям документации о проведении предварительного отбора, следовательно, не включенного в реестр квалифицированных подрядных организаций, в связи с чем Комиссией Владимирского УФАС России жалоба Общества признана обоснованной, организатору предварительного отбора выдано предписание об устранении нарушений.