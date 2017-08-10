Заготовка кормов идёт с отставанием на три недели

Уборка в Ковровском районе на три недели отстаёт от темпов 2016 года. Причиной отставания стали капризы природы, а точнее – первая половина лета, когда было мало тепла и много влаги. В результате уборка началась лишь 20 июля. И даже сегодня, когда стоят погожие деньки, проблем у селян немало: высокие посевы зачастую ложатся от сильных ветров и обильной росы, в результате работа комбайнов существенно осложняется.

Если в прошлом году на начало второй недели августа по району было заготовлено 48,1 тысяч тонн силоса, то сейчас пока лишь 34,6 тысяч тонн, то есть 72% от уровня 2016-го. Впрочем, сельхозпредприятия нынешнюю установившуюся хорошую погоду используют сполна, работая от темна до темна.

Так, ООО «Новая жизнь» в селе Крутово уже заготовило 6562 тонны силоса из запланированного объема в 6600 тонн. ООО СХП «Муравия» в селе Павловское заготовило почти 7300 тонн из необходимого количества в 10600 тонн.

Почти закончили заготовку силоса ООО «Родник» в селе Санниково – заготовлено 2640 тонн силоса из запланированных 2700 тонн, и агрофирма «Тихие Зори» в деревне Старой – уже имеется 2175 тонн силоса из необходимых 2300 тонн. В агрофирме «Заречье» при плане в 5425 тонн заготовлена 5071 тонна силоса. А вот СПК «Активист» из деревни Ильино пока заготовил силос менее чем в половинном размере – 3633 тонны при плане в 8700 тонн.

Еще больше отставание в сенокосе. Если в прошлом году в сопоставимый период времени в районе уже было скошено трав на площади в 5097 гектаров, то сейчас лишь на 4167 га, что составляет только 60% от уровня 2016-го. И это притом, что план по сенокосу в 2017 году гораздо ниже прошлогоднего – вместо прежних 8986 гектаров травы намечено скосить лишь на 6930 га.

Лидером здесь является агрофирма «Заречье», у которой сенокосные угодья находятся в пойме реки Клязьмы, где травы особенно сочные. При плане в 1111 га сенокос там уже проведен на 958 га, что является абсолютным рекордом района. Для сравнения, у «Новой жизни» травы скошены на 650 га из 973; у «Муравии» – на 568 га из 842, а у «Тихих Зорь» и вовсе лишь на 450 га из 971.

Если к концу первой декады августа в 2016 году сельхозпредприятиями района уже было заготовлено 3440 тонн сенажа (40% от плана), то в нынешнем сезоне при плане в 4326 тонн заготовку сенажа еще и не начинали. Такая же ситуация с засыпкой зернофуража. Год назад его уже имелось в наличии 976 тонн, сейчас пока эта работа тоже еще не начата.

В результате если в 2016 году в данный период времени сельхозпредприятия района уже имели в среднем заготовленных кормов по 18,6 кормовых единиц на одну условную голову скота, то сейчас этот показатель составляет лишь 12,1.

Сейчас селяне рассчитывают на погожий август и уверены, что смогут отыграть простои первой половины лета. Урожай зерновых в нынешнем сезоне ожидается примерно на уровне в 20 центнеров с гектара – показатель не блестящий, но вполне приемлемый.

Руководители сельхозпредприятий Ковровского района полны оптимизма, и достаточно большое общее стадо, которое чуть возросло от прошлогоднего уровня и составляет сейчас 4615 условных голов, намерены обеспечить кормами, как говорится, по полной программе.

Техникой, кадрами, и горючим хозяйства обеспечены полностью. А к капризам погоды труженики села относятся, как к необходимой данности, мол, на то она и битва за урожай!

Фото: http://photos.lifeisphoto.ru/22/0/225858.jpg