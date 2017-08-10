Во Владимирской области 79 семей получили ключи от квартир

За первые шесть месяцев 2017-го во Владимирской области 79 семей получили ключи от социальных квартир. До конца года новоселье справят ещё 103 очередника.

В целом за год на покупку и строительство квартир по программе «Социальное жильё» в регионе будет потрачено 285 миллионов рублей. Квартиры получат жители области со статусом малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Одни семьи стоят в очереди десятилетия, другие попали в перечень пару лет назад. Преференции получают многодетные семьи, есть шанс продвинуться в очереди у бюджетников и семей, чьи дома признаны непригодными для проживания.

– Сегодня социальное жилье строится добротно, сразу можно жить, никакого ремонта не требуется. В каждой квартире есть социальная отделка: обои, линолеум, сантехника, – считает директор департамента строительства и архитектуры администрации области Сергей Коробкин. – Семьи перевозят мебель, запускают кошку и живут счастливо.

Любопытно, что город Владимир вложил в долевое строительство для «социальщиков» 53 миллиона рублей, остальные муниципальные образования приобретают готовое жилье. Подрядчиков из числа строительных компаний определяют через торги.

К примеру, Гусь-Хрустальный купит квартиры на 40 миллионов рублей, село Малыгинское Камешковского района – на 22 миллиона рублей, Собинка – на 28 миллионов рублей, Лакинск – на 32 миллиона рублей, Суздаль – на 34 миллиона рублей.

Фото: http://vr-vyksa.ru/media/images/novosele.width-1200.jpg