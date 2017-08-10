Как жители Владимира меняют мир к лучшему

Во Владимире на бюджетные средства в этом году отремонтируют 55 дворов. Сейчас работы в самом разгаре. Обозреватель «Призыва» вместе с депутатами горсовета и общественниками решил проверить, как ремонтируются дворы в Добром.

Комиссарова, 3б. Тут ремонтируются дорога, тротуары и детская площадка. Собственники квартир этого дома согласились доплатить 5% от сметы, чтобы увеличить объем ремонтных работ. Всего таких примеров по Владимиру – 25. Кто-то добавил только детскую площадку, а кто-то на парковку, тренажерный комплекс и детский городок. Жители дома № 3б – из таких: делают все по максимуму.

У подрядчика работа спорится, рабочие трудятся сразу на нескольких участках двора: устанавливают качели и песочницу, меняют асфальт на тротуаре, заливают битумом проезжую часть. Председатель совета дома Галина Титова говорит, что собственники даже не предполагали, что так все быстро и качественно получится.

Соколова-Соколенка, 19. Здесь фронт работ куда скромнее. Но для собственников дома самое главное – это проезжая часть. Подрядчик обновит дорогу и тротуары. Новые бордюры уже устанавливают.

Комиссарова 59. В этом дворе подрядчик учел пожелания собственников и расширил проезжую часть. На месте старых качелей и горок в скором времени появится новый современный детский городок. Тихий двор оживет. Мимо него ходят в школу и детсад сотни детей. Наверняка многие, увидев новую детскую площадку, захотят зайти в гости.

Некоторые собственники дома, правда, сетуют, что в рамках благоустройства нельзя сделать ограждение с воротами. Каждому свою: кому дорога ровная, кому качели красивые, а кому забор глухой.