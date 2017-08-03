Депутаты, кулинары и казаки потянутся на Клязьму с котелками

День ухи впервые состоится в общерайонном формате. Он стартует ровно в 16 часов. Раньше этот праздник со спортивно-гастрономическим уклоном проводился в рамках Дня села Второво.

Праздник русской ухи – и зрелище, и состязание. Сразу несколько команд будут оспаривать первенство на приготовление самой вкусной рыбной похлебки. При этом все необходимое для процесса – от рыбы и специй до котелка, дров и прочего инвентаря участники привозят с собой. Котелок по правилам должен быть объемом не менее ведра. Также рекомендуется захватить хорошее настроение и отменный аппетит.

Местом проведения этого веселого праздника станет площадка на берегу реки Клязьмы неподалеку от деревни Суслово (к югу от Камешково) рядом с муниципальным детским загородным оздоровительным лагерем «Дружба», где речной берег почти идеально ровен и изумительно красив, а рядом находится сосновый бор.

Уже известно, что среди претендентов на победу в приготовлении ухи заявились команды Камешковских районного и городского Советов народных депутатов, команды всех муниципальных образований района, кулинары из местного отделения общества инвалидов и камешковские реестровые казаки.

А вот чиновники из райадминистрации выставить команду постеснялись, так как сочли, что им, как организаторам действа, это будет не этично. В жюри войдут известные и уважаемые люди, в том числе из областного центра, имена которых заранее не оглашаются.

Помимо священнодействия у костра запланирована обширная культурная программа с участием клуба исторической реконструкции. И, конечно, самым главным действием станет угощение участников готовыми конкурсными работами – с непередаваемым ароматом и с «дымком». А приехать на День ухи и активно поучаствовать в нем может каждый!

Фото: http://bigpicture.ru