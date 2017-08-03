В Коврове откроют памятник мотоциклу

Как сообщил первый заместитель главы города Александр Бобров, мотоцикл «Ковровец» старого образца будет установлен в новом сквере напротив «Октябрьского рынка» на улице Фурманова.

Мотоциклы с маркой «Ковровец» различных моделей выпускались на «Заводе имени В. А. Дегтярева» с 1946 по 1965 гг. Сходивший с конвейера со второй половины 50-х мотоцикл К-175 даже называли «Ковровская Ява» – по аналогии с популярной чешской маркой. Позже модернизированные «Ковровцы» выпускались под названием «Восход» – вплоть до 1993 года.

«Ковровцы» были обычные дорожные и спортивные. На модели Ковровец-58, выпускавшейся в конце 1950-х, по бокам бензобака на винтах крепились алюминиевые эмблемы в виде двух сидящих напротив друг друга зайцев, позаимствованные из герба города Коврова.

На мотоцикле К-175А начала 60-х, на бензобаке красовалась эмблема с изображением уже бегущих, а не сидящих геральдических зайцев, которая в отличие от первоначальной стала более динамичной.

Только за первые 15 лет производства на дегтяревском заводе там было изготовлено около 750 тысяч мотоциклов.

Благодаря появлению мотопроизводства, Ковров на десятилетия стал «мотоциклетной столицей» Владимирской области. Мотоцикл тогда имелся почти в каждой семье, а во многих было сразу по два «железных коня». Заодно Ковров стал и всесоюзным центром мотобола и мотокросса, а мотобольная команда «Ковровец» – одним из лидеров чемпионатов и кубков СССР.

Существовала и другая сторона «мотомедали»: лихачи на мотоциклах с ковровской маркой, особенно из числа молодежи, на улицах города оружейников были постоянной «головной болью» местных работников ГАИ.

Так как в пору существования Советского Союза «оборонка» в городе оружейников всячески засекречивалась, то в общедоступных справочниках и энциклопедиях той поры о ЗиДе в основном указывалось лишь то, что там производят мотоциклы. Поэтому непосвященными гражданами мотоциклы воспринимались как чуть ли не самая главная продукция ковровской промышленности наряду с экскаваторами местного производства.

В сентябре 2011 года в бывшем парке экскаваторостроителей был торжественно открыт памятник первому советскому экскаватору, который тоже именовался «Ковровец». Любопытно, что первоначально существовала идея установки в том парке памятника именно мотоциклу, а не экскаватору.

Информация о грядущей установке памятника мотоциклу шесть лет назад даже попала в СМИ, в частности, была озвучена ГТРК «Владимир». Однако потом в мэрии, видимо, решили, что в прежнем парке Ковровского экскаваторного завода памятник экскаватору будет уместнее.

Поэтому памятника мотоциклу в Коврове пока нет до сих пор, и нынешняя идея мэрии установить его пройдёт на «ура». Какая именно модель «Ковровца» станет памятником, пока неизвестно. Но без сомнения исторический мотоцикл станет одним из символов этого города.

Фото: https://www.drive2.ru/b/3095070/?page=0