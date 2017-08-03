В Коврове откроют памятник мотоциклу

Легендарный «Ковровец» займёт место на постаменте в центре города

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Как сообщил первый заместитель главы города Александр Бобров, мотоцикл «Ковровец» старого образца будет установлен в новом сквере напротив «Октябрьского рынка» на улице Фурманова.

Мотоциклы с маркой «Ковровец» различных моделей выпускались на «Заводе имени В. А. Дегтярева» с 1946 по 1965 гг. Сходивший с конвейера со второй половины 50-х мотоцикл К-175 даже называли «Ковровская Ява» – по аналогии с популярной чешской маркой. Позже модернизированные «Ковровцы» выпускались под названием «Восход» – вплоть до 1993 года.

«Ковровцы» были обычные дорожные и спортивные. На модели Ковровец-58, выпускавшейся в конце 1950-х, по бокам бензобака на винтах крепились алюминиевые эмблемы в виде двух сидящих напротив друг друга зайцев, позаимствованные из герба города Коврова.

На мотоцикле К-175А начала 60-х, на бензобаке красовалась эмблема с изображением уже бегущих, а не сидящих геральдических зайцев, которая в отличие от первоначальной стала более динамичной.

Только за первые 15 лет производства на дегтяревском заводе там было изготовлено около 750 тысяч мотоциклов.

Один из «Ковровцев» первой половины 1950-х гг.

Благодаря появлению мотопроизводства, Ковров на десятилетия стал «мотоциклетной столицей» Владимирской области. Мотоцикл тогда имелся почти в каждой семье, а во многих было сразу по два «железных коня». Заодно Ковров стал и всесоюзным центром мотобола и мотокросса, а мотобольная команда «Ковровец» – одним из лидеров чемпионатов и кубков СССР.

Существовала и другая сторона «мотомедали»: лихачи на мотоциклах с ковровской маркой, особенно из числа молодежи, на улицах города оружейников были постоянной «головной болью» местных работников ГАИ.

Так как в пору существования Советского Союза «оборонка» в городе оружейников всячески засекречивалась, то в общедоступных справочниках и энциклопедиях той поры о ЗиДе в основном указывалось лишь то, что там производят мотоциклы. Поэтому непосвященными гражданами мотоциклы воспринимались как чуть ли не самая главная продукция ковровской промышленности наряду с экскаваторами местного производства.

В сентябре 2011 года в бывшем парке экскаваторостроителей был торжественно открыт памятник первому советскому экскаватору, который тоже именовался «Ковровец». Любопытно, что первоначально существовала идея установки в том парке памятника именно мотоциклу, а не экскаватору.

Информация о грядущей установке памятника мотоциклу шесть лет назад даже попала в СМИ, в частности, была озвучена ГТРК «Владимир». Однако потом в мэрии, видимо, решили, что в прежнем парке Ковровского экскаваторного завода памятник экскаватору будет уместнее.

Поэтому памятника мотоциклу в Коврове пока нет до сих пор, и нынешняя идея мэрии установить его пройдёт на «ура». Какая именно модель «Ковровца» станет памятником, пока неизвестно. Но без сомнения исторический мотоцикл станет одним из символов этого города.

Фото: https://www.drive2.ru/b/3095070/?page=0

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