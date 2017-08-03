Столичная группа выступит на Дне Мурома за 200 тысяч рублей

Муром празднует День города уже в эти выходные. На 5 августа запланирована самая разнообразная программа для детей и взрослых. Масштабный праздничный концерт начнется с семи вечера на набережной реки Оки. На разогреве будут местные муромские коллективы. Главный сюрприз вечера – двухчасовое выступление кавер-группы «Город Лета» из Москвы.

На своем официальном сайте группа заявляет, что заставит танцевать и петь любую аудиторию. За два года существования группа приняла участие в более 200 концертах. В состав «Города Лета» входят шестеро молодых людей, в том числе вокалисты Александр Крузе и Регина Панина.

Муромские власти не пожалели на их выступление 200 тысяч рублей из бюджета.

А четыре серии праздничных фейерверков, которые пройдут в течение часа после выступления столичных гостей, обойдутся муромской казне в 800 тысяч рублей.