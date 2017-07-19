Во Владимирской области утонуло пять человек

Следственный комитет в настоящее время проводит несколько проверок по фактам утопления граждан в водоемах. В большинстве случаев погибшие отправлялись купаться в состоянии алкогольного опьянения.

11 июля в поселке Мстера Вязниковского района в реке Мстерка утонул 34-летний местный житель. После посиделок с приятелем он вызвался переплыть водоем, но не рассчитал свои силы.

Спустя пять дней трагедия произошла уже в самих Вязниках. Там в противопожарном пруду утонул 32-летний молодой человек. А 17 июля в селе станки того же Вязниковского района 38-летний селянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения после купания уснул на стуле, который стоял на берегу пруда, и упал в воду.

Вчера два трагических случая произошло во Владимире. Первую пострадавшую извлекли из реки Содышка в районе поселка Сельцо, мужчину водолазы МЧС достали со дна озеро Глубокое в районе Мостостроя, вероятнее всего пострадавший находился в состоянии опьянения.

По данным следственного комитета, за время купального сезона во Владимирской области утонуло восемь человек, в том числе двое детей.

Фото: http://bryansku.ru/wp-content/uploads/2017/06/054bcbbc8a4d577ba053e90372556bbc-1.jpg