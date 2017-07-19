Осужденный владимирский водитель троллейбуса получил свободу

Водитель троллейбуса №7, по вине которого погибла пассажирка, вернётся из колонии домой. Апелляционная инстанция областного суда смягчила ему приговор.

Трагедия произошла 20 декабря прошлого года. 83-летняя пенсионерка областного центра выбирала подарки родным. На остановке «Руслан и Людмила» она села в подошедший троллейбус. О том, что произошло после, рассказывали свидетели на суде.

По их словам, дверь в троллейбусе заклинило, но машина набирала ход. Пенсионерка в этот момент стояла на ступеньках. У неё из рук выпал пакет. Она потянулась за ним и, потеряв равновесие, выпала в открытую дверь. Её затянуло под колёса.

О случившемся и водитель, и пассажиры узнали от кондуктора, которая громко закричала. Тут же и она, и водитель бросились на помощь упавшей. Вызвали «скорую». Медики приехали через полчаса и констатировали смерть пассажирки. Её причиной стала закрытая черепно-мозговая травма, полученная при падении. Водитель Дмитрий Л. был отправлен под домашний арест.

На суде он полностью признал вину, называя случившееся «роковым стечением обстоятельств». Сын погибшей Сергей не настаивал на суровом наказании для водителя. Однако суд квалифицировал совершенное преступление как средней тяжести. Подсудимый грубо нарушил ПДД и правила эксплуатации транспорта, что повлекло за собой смерть человека, – таков вывод судебного разбирательства. Дмитрий получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено управлять любым транспортным средством 2 года.

Максимальным наказанием, предусмотренным в данном случае УК РФ, является лишение свободы на срок до 5 лет с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ленинский районный суд г. Владимира вынес ему приговор 25 мая нынешнего года. Защита осужденного водителя подала апелляцию. И выиграла дело.

Судя по официальному сообщению областного суда, судебная коллегия по уголовным делам усомнилась, что изоляция от общества пойдёт на пользу подсудимому. Кроме того, здесь попеняли коллегам на то, что они «не в полной мере приняли во внимание данные о личности и состоянии здоровья виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи». У водителя есть малолетний ребёнок.

Осуждённый получил свободу: назначенное ему основное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы областные судьи сделали условным с испытательным сроком 2 года. Однако за руль троллейбуса, равно как и остального движущего транспортного средства, он всё те же 2 года не имеет право садиться.