Жителей области зовут в собесы для полезного общения

Завтра, 20 июля, каждый житель области, у которого имеются вопросы, связанные с социальной темой, сможет пообщаться с начальником областного департамента социальной защиты населения Любовью Кукушкиной. Причем, встреча пройдет независимо от того, в каком районе находится «ходок» – в Петушинском или, к примеру, в Муромском. Общение будет проходить в режиме видеосвязи.

Для того чтобы задать вопрос областному чиновнику, нужно будет прийти в собес по месту жительства: тамошние специалисты и обеспечат общение со своим начальником. Сеанс пройдет в течение часа – с 10.30 до 11.30.

Вопросы могут быть самыми разными – от оформления и получения льготных выплат и иных мер соцподдержки до устройства в социальные учреждения области.

Фото: http://d10039.edu35.ru/images/03.17/IMG_3614.JPG