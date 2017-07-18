Во Владимире 22 июля начнётся ремонт моста через Клязьму

Владимирская мэрия в субботу на целый месяц прекращает реверсивное движение на мосту через реку Клязьма. Встречные потоки транспорта разведут по двум полосам. К таким мерам мэрия вынуждена прибегнуть из-за старта ремонтных работ на мосту.

Подрядчик, компания «ВладСК», обновит дорожное полотно на протяжении всего моста, а деформационные швы, на которых постоянно подскакивают машины, зальют специальным эластичным материалом – битумно-полимерным герметиком. Власти обещают, что после этого «родео» стыках моста прекратится.

Срок ремонта по контракту – не более 30 календарных дней. Хотелось бы верить, что подрядчик справится быстрее. Потому что пробки на подходах к мосту возникают даже при трехполосном движении транспорта.

Не далее, как вчера вечером на Ерофеевском спуске, улицах Гагарина, Луначарского и Горького машины еле передвигались – были заторы. Народ после работы стремится на дачи, водоемы, дороги на загородном направлении пользуются огромным спросом.

Страшно представить, куда протянется пробка в субботу, когда сотни владимирских и московских семей поедут на выходные.

Схемы организации движения на период ремонта моста: