Во Владимирской области повысятся тарифы на эвакуацию автомобилей

Региональный департамент цен и тарифов подвел итоги новой системы тарификации услуг эвакуации и хранения на штраф-стоянках. Ранее он утвердил максимальные ставки, а в городах и районах области в течение 1,5 месяцев проводили аукционы по отбору организаций, готовых предоставлять услуги эвакуации и хранения задержанных транспортных средств.

Заявок было много, особенно во Владимире. Но одних частников отсеивали за ошибки в документах, других – из-за несоответствия требованиям по наличию эвакуаторов и земельного участка. Победителем же становится тот, кто предложит меньшую цену за свои услуги. Впрочем, первоначально оговоренные суммы снизились незначительно.

Во Владимире, Киржаче и округе Муром эвакуация обойдется в 1995 рублей (меньше от базовой ставки на 105 рублей). Экономить на услугах штраф-стоянки не стали, почти все «зарядили» максимальный тариф – 90 рублей за час. Исключение – город Киржач и округ Муром: там плата составит 85 рублей 50 копеек.

Тарифы изменятся с 20 июля, и рост их будет довольно существенный. К примеру, во Владимире сегодня эвакуация транспортных средств, нарушающих правила парковки, обходится в 1561 рублей (то есть с 20 июля она подорожает на 434 рубля). Сегодня за час пребывания машины на штраф-стоянки придется заплатить 67 рублей, а уже через два дня – на 23 рубля больше.

По мнению инспекторов ДПС и водителей эвакуаторов, рост тарифов вряд ли повлияет на статистику нарушений. Всегда найдутся водители, оставляющие авто под знаком «на пять минуточек».

Это подтвердил очередной рейд по центральным улицам города, в котором принял участие обозреватель «Призыва». На улице Никитской под знаком «Остановка запрещена» стоят сразу три машины. Их инспектора ГИБДД снимают на камеру, чтобы у владельцев не возникло претензий. Поскольку под знаком висит предупреждающая табличка «Работает эвакуатор», машины нарушителей можно увозить на штраф-стоянку.

Остальные машины на Никитской стоят вне пределов действия этих знаков, но все равно нарушают правила дорожного движения. Потому что паркуются неправильно.

Старший инспектор ОБ ДПС ГИБДД по г. Владимиру Артур Амиров:

Если отсутствует знак, указывающий на данный вид парковки, то нельзя. Не эвакуируем, но оформляем протокол о правонарушении.

Пока дожидались эвакуаторов, ко всем трем машинам успели подбежать водители. Так что они получили только штраф.

С инспекторами ДПС перемещаемся на улицу Девическая. Здесь запрещающие знаки работают по сторонам улицы. В четные дни месяца ставят с одной, по нечетной – с другой. Водители частенько путают дни месяца с днями недели и в итоге паркуются с нарушениями. Так оказалось и на этот раз. Но водитель этой белой иномарки успел придти до отъезда эвакуатора.

Кстати, водители невольно становятся нарушителями, оставаясь на разрешенной стороне до самого вечера. Дело в том, что если на обеих сторонах есть запрещающие знаки, то смена четности-нечетности происходит вечером – с 19.00. Если же запрещающие знаки не парные, то смена четности-нечетности происходит в полночь.

После оформления протоколов на нарушителей на Девической переходим на соседнюю улицу – 1-ую Никольскую. Тут тоже машин, стоящих под знаком, предостаточно. Две иномарки погрузили на эвакуаторы и отвезли на штраф-стоянку. На сегодня во Владимире действует только одна – в Коммунаре, на Центральной, д. 5.

Полезно

54-16-65 – телефон дежурной части ГИБДД, для водителей, которые не нашли свою машину на оставленном месте

8-910-777-74-09 – штраф-стоянка и эвакуаторы, работающие с нарушителями правил парковки