Вязники приглашают на Фатьяновский праздник

В этом году праздник поэзии и песни пройдет на Вязниковской земле в сорок четвертый раз. Каждым летом на “Солнечную поляночку” съезжаются известные поэты, композиторы, исполнители и все те, кому дороги творчество замечательного русского поэта Алексея Фатьянова.

В этом году в рамках фестиваля, кроме традиционного концерта, пройдет целый ряд разноплановых мероприятий: интерактивная программа «В гостях у купцов вязниковских» в Историко-художественном музее, выставка-ярмарка «Город мастеров» и фольклорный праздник «Вязниковский разгуляй» в городском центре культуры и отдыха «Спутник». Кроме того, запланирован легкоатлетический пробег памяти Алексея Фатьянова и матч чемпионата области по футболу.

На знаменитой «Солнечной поляночке» уже выступали поэты Лев Ошанин и Михаил Матусовский, Яков Шведов и Николай Доризо, Марк Лисянский и Николай Добронравов, композиторы Александра Пахмутова, Людмила Лядова, Вячеслав Добрынин. Вязниковцы и гости города рукоплескали Людмиле Зыкиной, Муслиму Магомаеву, Валентине Толкуновой, Иосифу Кобзону, Эдите Пьехе, Сергею Захарову, Ларисе Долиной, Пелагее, Дмитрию Харатьяну.

Список артистов, участвующих в Фатьяновском празднике, каждый год держится в тайне. Кто выступит в Вязниках в этом году, вы сможете увидеть, приехав на «Солнечную поляночку» 22 июля.