Войдёт ли в трудовой стаж период ухода за ребенком?

Как сообщило отделение ПФР по Владимирской области, расчет пенсии ведется из учета начисленных баллов. Они могут складываться не только за работу, но и за социально значимые периоды, например, такие, как период ухода за ребенком. По закону в страховой стаж одному из родителей включаются периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности.

Также в страховой стаж может быть включен период ухода за ребенком-инвалидом, если соответствующий период не засчитан в страховой стаж другому родителю при установлении ему страховой пенсии. А в размере пенсии за эти периоды начисляются пенсионные баллы. Так, за один календарный год установлены следующие баллы:

1,8 балла – период ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы;

1,8 балла – период ухода одного из родителей за первым ребенком до 1,5 лет;

3,6 балла – период ухода одного из родителей за вторым ребенком до 1,5 лет;

5,4 балла – период ухода одного из родителей за третьим и четвертым ребенком до 1,5 лет.

Баллы будут начислены, если в этот период гражданин не состоял в трудовых отношениях.

Если гражданин в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком работал, то у него будет право выбора, какие баллы использовать при расчете своей пенсии: или за работу, или за нестраховой период. Такое право выбора предоставляется гражданину при назначении пенсии.

Если несколько входящих в страховой стаж периодов совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из них.

Территориальный орган ПФР учитывает тот период, который дает право на страховую пенсию и (или) на определение величины индивидуального пенсионного коэффициента в более высоком размере. Гражданин, обратившийся за установлением пенсии, может указать в заявлении выбранный им для учета в страховой стаж период.

Периоды ухода за ребенком засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) другой деятельности (независимо от их продолжительности), за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Это позволяет родителям сформировать свои пенсионные права и получить право на страховую пенсию. При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные баллы, в том числе и баллы за нестраховые периоды.

При появлении права на пенсию все заработанные гражданином баллы суммируются и умножаются на стоимость коэффициента в год выхода на пенсию. Узнать о своих сформированных правах можно на официальном сайте Пенсионного фонда в электронном ресурсе «Личный кабинет гражданина» или на портале госуслуг.

Обращатите внимание: данный расчет проводится в индивидуальном порядке, он выгоден в первую очередь для мам, имеющих 2-х и более детей, пенсия которых приблизительно равна прожиточному минимуму пенсионера в регионе (во Владимирской области ПМП – 8377 руб.). При этом сумма увеличения составляет от 20 до 141 руб.

Фото: http://in-voskresensk.ru