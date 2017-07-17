Tele2 запустила 4G во Владимирской области

Сеть LTE запущена во Владимире и ряде населенных пунктов, среди которых Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный, Александров, Вязники, Кольчугино, Суздаль, Покров, Собинка, Судогда, Лакинск, Радужный, Карабаново, Меленки, Струнино, Гороховец, Камешково, Костерёво, Курлово, Красная Горбатка, Никологоры, Ставрово, Мелехово и другие. Технология 4G работает в частотном диапазоне 1 800 МГц и имеет широкое покрытие сети.

Для обеспечения абонентов Tele2 мобильным интернетом LTE технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G и 3G во Владимирской области построены на оборудовании этого же вендора, сотрудники оператора могут вести качественный мониторинг и оперативно проводить настройку сети. Напомним, услуги скоростного интернета 3G Tele2 доступны 90% населения Владимирской области.

В ближайшие три месяца воспользоваться мобильным интернетом в сети 4G Tele2 в регионе можно на особо выгодных условиях. Абонентам, выбравшим при подключении тарифный план «Мой разговор», «Мой онлайн» или «Мой онлайн+», на протяжении первых трех месяцев с момента подключения каждый месяц будет предоставлен удвоенный пакет интернет-трафика. Дополнительный объем трафика доступен только в сети 4G.

Юрий Рогожкин, директор владимирского филиала Tele2:

«Tele2 оперативно реагирует на изменения рынка. Нам важно предлагать своим клиентам услуги, которые будут максимально отвечать их потребностям. Анализ активности абонентов показывает, что интернет стал наиболее популярной услугой – только за последний год объем трафика в сети Tele2 вырос более чем в 3,5 раза. Видя такую тенденцию, мы решили предоставить владимирцам больше возможностей для комфортного общения и запустили сеть 4G в регионе. А для желающих оценить все преимущества интернета LTE в наших салонах связи мы предлагаем линейку современных смартфонов, модемов и роутеров Tele2 по доступным ценам».

В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 36 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Чувашской Республике, республиках Карелии, Коми, Удмуртии, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Подключиться к Tele2 можно в салонах связи и интернет-магазине оператора, а также в магазинах партнеров. Бонусный пакет интернет-трафика начисляется только при своевременном внесении клиентом абонентской платы, подробности можно узнать на tele2.ru и в салонах связи оператора.