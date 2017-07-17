Во Владимире «Daewoo Nexia» врезалась в три автомобиля

Авария произошла вчера в 22.30 на 174 км федеральной трассы М-7 «Волга» в черте города Владимир. 39-летний водитель «Daewoo Nexia» – житель Санкт-Петербурга, не успел вовремя затормозить и врезался в попутный грузовик «Daf».

От удара легковушку выбросило на обочину встречной полосы. Там стоял еще один грузовик марки «Man». «Daewoo Nexia» столкнулась и с ним. На дороге был затор, стоящему транспорту некуда было деться. Поэтому водителю минивэна не удалось избежать столкновения. «Daewoo Nexia» врезалась и в «Hyundai Grand Starex».

Инспекторам ГИБДД пока непонятны обстоятельства аварии, поэтому виновника называть рано. В результате ДТП пострадали двое пассажиров: одна – из «Daewoo Nexia», 32-летняя жительница Санкт-Петербурга, другая – из «Hyundai Grand Starex», 16-летняя жительница Калужской области.