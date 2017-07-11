Владимирцы полетят в Петербург на бразильском лайнере

Областная администрация сообщила о достижении договоренности с новым перевозчиком – региональной компанией “Комиавиатранс”. 4 августа из Владимира в северную столицу отправится первый рейс № ИГ(КО) 763. До октября авиакомпания будет выполнять полеты один раз в семь дней, а затем перелеты по данному маршруту будут осуществляться дважды в неделю.

“Комиавиатранс” на своем официальном сайте уже открыла продажу билетов. Добраться до Петербурга можно за 4674 рубля. Время в пути – 1 час 25 минут. Для сравнения практически столько же стоит билет в купе фирменного поезда “Нижний Новгород – Санкт-Петербург”. Только вот добираться на поезде придется из Владимира 11 часов.

Перелеты будут осуществляться на реактивном 50-местном лайнере «Эмбраер». Эти самолеты были разработаны бразильской авиастроительной компанией с одноименным названием в начале 1990-х. У мировых авиакомпаний лайнер пользуется хорошим спросом, поскольку является недорогим в обслуживании, а главное – безопасным. Почти за 20 лет эксплуатации этих самолетов в мире не произошло ни одного происшествия с человеческими жертвами.

“Эмбраер” способен преодолеть расстояние до 3000 километров. Ранее в “Белом доме” заявляли, что будут вести переговоры с “Комиавиатранс” в части организации еще одного маршрута “Владимир-Сочи”. Прошлый перевозчик, осуществляющий полеты Владимир-Санкт-Петербург”, компания “Псковавиа” не имел в парке самолетов, способных преодолеть расстояние до Краснодарского края без дозаправки. У “Комиавиатранс” такая возможность есть.

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