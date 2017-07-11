Во Владимире назовут фотографа года

В ближайшее воскресенье в парке «Дружба» состоится праздничное мероприятие для фотолюбителей «Владимирский фестиваль фотографии». В этот день посетителей ждут выставки фотографий, мастер-классы, лекции, фотосессии, концертная программа, общение с единомышленниками и награждение победителей конкурса «Фотограф года».

С 2 мая по 10 июля в рамках «Владимирского фестиваля фотографии» проходил крупнейший городской ежегодный конкурс «Фотограф года», включающий в себя номинации в различных жанрах фотографии любительской и профессиональной категорий. Всего на конкурс было принято 1 115 работ, из которых эксперты выберут победителей в 4-х основных и 18-ти поощрительных номинациях.

В этом году «Владимирский фестиваль фотографии», который, к слову, обещают сделать ежегодным, проводится при поддержке администрации города Владимира и кафедры журналистики МГУ, на фестиваль приглашены заслуженные фотографы из Москвы и других городов, которые прочитают лекции и проведут тематические мастер-классы.

В программе праздника:

Мастер-классы:

Нико Николас – «Мужской портрет с естественным и импульсным светом на пленэре»

Александр Мец – «Женский портрет»

Руслан Корнилов – «Портрет»

Участие в мастер-классах бесплатное и рассчитано на фотографов любого уровня мастерства!

Лекции:

Филипп Давидюк – Современные технологии Nikon: презентация линейки камер Nikon и оптики Nikkor. Как выбрать «ту самую камеру». Творческий блок «Репортажная фотография».

Дмитрий Феофанов – Свадебная фотография. «Коммерция и творчество. Возможен ли компромисс»

Выставка работ номинантов и творческий проект «Метаморфозы» Алёны Ручан.

Фотозоны от студий Babysmile, ФотоДом и оригинальные арт-объекты парка «Дружба»

Музыкальным украшением праздника станет выступление группы «Ганга», певцов Григория Стругова и Марины Горьковой.

Для детей и родителей будет устроена игровая анимационная программа и творческие мастер-классы. Любители современных танцев смогут принять участие в открытом занятии от Школы танцев «Урбанакадемия».

Подробности и самые свежие новости можно узнать в группе мероприятия ВКонтакте

Фото: http://park-druzhba.ru/images/stories/ff2017.jpg