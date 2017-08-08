В Собинском районе 15-летний подросток спровоцировал ДТП

В понедельник около пяти вечера в деревне Юрино Собинского района 15-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу-Ларгус».

У ученика девятого класса владимирской школы, разумеется, не было водительских прав. Он взял машину у брата, без разрешения. Пока старший брат служит в армии, паренек решил прокатиться на простаивающей без дела машине.

В салоне “Нивы” ехали двое несовершеннолетних пассажиров.

Вечерняя деревенская прогулка закончилась плачевно. Одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали, а 14-летней однокласснице водителя врачи «скорой» оказали медпомощь на месте.