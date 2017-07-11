Cтудентка в Петушках «наприкалывалась» на уголовное дело

Как сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области, по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Петушинского района – студентки орехово-зуевского колледжа. Девять дней назад она решила, как сама пояснила, «прикольнуться», но сделала это крайне неудачно.

«Прикол» состоял в том, чтобы, воздействуя на психику двух малолетних детей (они просто попались ей на улице, когда студентка пребывала на каникулах по месту жительства), снять их на видео «мобильником» – в приватном стиле.

Позже девушка разместила видео на своей страничке в «Инстраграмме» для просмотра неограниченным кругом пользователей. Родители 6-летних мальчиков узнали о произошедшем от близких родственников и друзей, обнаруживших эти видеоматериалы, и незамедлительно обратились за содействием в правоохранительные органы.

Сейчас студентке инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение в средствах массовой информации сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну). Дойдет ли дело до суда, говорить пока рано, но следственные органы обещают, что по результатам расследования направят в образовательное учреждение, где обучается девушка, представление для организации мероприятий разъяснительно-правового характера.

Студентке растолкуют положения Конституции РФ, охраняющих право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Фото: https://gopantone.files.wordpress.com/2011/12/ macro-lens-band-dc37-0000001322533103.jpg