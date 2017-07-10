В Гусь-Хрустальном районе 9-летний мальчик утонул в пруду

Трагедия случилась 1 июля нынешнего года. По данным следствия, школьник находился в гостях у бабушки. С двумя друзьями он гулял по деревне, а затем малолетние направились к противопожарному водоему.

В запрещенном для купания месте 9-летний мальчик спрыгнул с водосточной трубы в водоем и практически сразу же стал звать на помощь. Его 12-летний друг прыгнул в воду, но не смог вытащить потерпевшего на берег. Мальчишки побежали в деревню и позвали на помощь взрослых.

Пострадавшего извлекли из воды, до приезда «скорой медицинской помощи» оказывались возможные реанимационные мероприятия. Вскоре на место происшествия прибыли медицинские сотрудники. Но, несмотря на принятые усилия, по дороге в больницу ребенок умер.

Следствием изучает обстоятельства произошедшего. Установлено, что противопожарный водоем, в котором погиб малолетний мальчик, имеет небольшой объем, и в нем категорически запрещено купаться, о чем информируется население. На берегу ставятся специальные знаки, однако в силу безответственного отношения граждан они постоянно уничтожаются. И, пренебрегая личной безопасностью, местные жители, в том числе дети, купаются в необорудованном водоеме.

Как пояснил глава муниципального образования, он вынужден постоянно объезжать водоемы подведомственных населенных пунктов и восстанавливать запрещающие знаки. «Примечательно, – говорится в пресс-релизе Следственного управления, – что в образовательном учреждении города Гусь-Хрустального, где обучался пострадавший, также постоянно проводится профилактическая работа по соблюдению детьми правил личной безопасности, в том числе на воде».

Семья пострадавшего глубоко переживает случившуюся трагедию, мальчик воспитывался в полной хорошей благополучной семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дополнительные профилактические меры по повышению сознательности и ответственности взрослых за жизнь и здоровье малолетних детей, оставление которых без присмотра и контроля может привести к непоправимым последствиям.

Фото: http://green-lake.ru/images/fire/Fire-17.jpg