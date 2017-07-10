10 деревень региона-33 претендуют на звание самой красивой

На данный момент поступили 10 заявок из Александровского, Вязниковского, Камешковского, Петушинского, Собинского и Судогодского районов. Точный список населенных пунктов, вошедших в этот список, будет известен уже в среду, именно на этот день запланирована пресс-конференция, посвященная подведению итогов первого этапа конкурса.

Затем с 15 июля по 31 августа члены оргкомитета начнут выезжать в деревни-номинанты и лично проверять, насколько сведения из заявки соответствуют действительности. Победителей также будут определять с помощью народного голосования, который будет запущен 21 августа на интернет-ресурсе www.opora-vladimir.ru.

Напомним, что старт конкурсу был дан 10 июня. Населенные пункты ранжированы с учётом количества жителей. Отдельно будут определять лучших среди небольших деревушек, где живут до 1000 человек, и среди населенных пунктов численностью до 3,5 тыс. жителей.

В этом году, как и в прошлом, разыграют гран-при смотра-конкурса и полагающиеся к нему 100 тысяч рублей. За первые места победители получат по 50 000 рублей, за вторые – по 30 000 рублей, за третьи – по 15 000 рублей.

В прошлом году за звание самой красивой деревни области соревновались 36 населенных пунктов. Гран-при увезли жители сел Архангел и Бутылицы, обладателями первых мест стали суздальское село Борисовское и селивановская деревня Юромка.

Фото:http://images.esosedi.ru/derevnya_gorlovka_gorlovka_villa/81692041/index.html